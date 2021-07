Météo: activation du 1722 en prévision des fortes précipitations attendues ces prochains jours

Le SPF Intérieur a temporairement activé le numéro 1722 destiné aux interventions non-urgentes des pompiers après l’avertissement jaune émis par l’Institut royal météorologique (IRM) qui s’attend à d’importants cumuls de précipitations dans les prochains jours. Une demande peut aussi être introduite via l’e-guichet www.1722.be. Le numéro 112 ne doit servir, quant à lui, que dans des situations où une vie est en danger, rappelle lundi l’administration fédérale.

Un front très actif restera en effet quasiment stationnaire sur une partie du pays entre mardi et vendredi et provoquera d’abondantes pluies sur la moitié (sud-)est du pays, prévient l’IRM. On peut s’attendre ainsi d’après plusieurs modèles de prévision à des cumuls de pluie de 30 à 60 mm dans le centre, 50 à 100 mm sur l’est et de 80 à 130 mm au sud du sillon-Sambre-et-Meuse, voire 150 mm très localement alors qu’un risque d’orages n’est pas exclu localement.