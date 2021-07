Vaccination obligatoire, pass sanitaire: ce qu’il faut retenir des annonces en France

Le président français laisse au personnel des lieux de santé jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Le pass sanitaire sera étendu en France et les tests deviendront payants. Des mesures qui ont pour but de doper la vaccination.

Emmanuel Macron a mis lundi les non-vaccinés sous pression, en imposant le pass sanitaire à l’entrée dans la plupart des lieux publics et en rendant la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux au contact des personnes fragiles.

La vaccination à tout prix: plus que jamais le chef de l’Etat en fait «l’atout maître» pour faire face à «la reprise forte de l’épidémie qui touche tous les territoires» avec le variant Delta. Car «plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d’espace au virus» et «c’est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée», a déclaré Emmanuel Macron, s’exprimant non pas à l’Elysée, mais au Grand Palais éphémère, au pied de la Tour Eiffel. Il a ainsi annoncé plusieurs mesures qui vont compliquer la vie des personnes pas encore vaccinées.