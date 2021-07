Inscription en première secondaire: de nouvelles places fleurissent en Région bruxelloise

A grand renfort de mesures de la part du service des inscriptions et des établissements eux-mêmes, ajoutant ici et là quelques tables pour faire gonfler leur rang, le nombre d’enfants non-inscrits en première secondaire retrouve son niveau d’antan. Selon les derniers chiffres communiqués par la Commission inter-réseaux des inscriptions (Ciri), 870 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles étaient sans école à la date du 7 juillet, contre 901 l’an dernier. Deux mois auparavant, ils étaient plus de 2.000. Mais c’est en Région bruxelloise que la situation était particulièrement problématique.