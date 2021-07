Dirk Tirez a été désigné CEO du groupe bpost (2)

Dirk Tirez, 56 ans, a intégré bpost en 2003 en tant que directeur du département juridique. Il est ensuite devenu secrétaire général. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au sein de cabinets d'avocats privés et a conseillé le ministre des Finances belge pendant plusieurs années. Il a également été directeur juridique pour l'Europe et secrétaire général de Nasdaq Europe, filiale du Nasdaq Stock Market, Inc. Il officiait depuis mars dernier, et le licenciement de Jean-Paul Van Avermaet, comme administrateur délégué par intérim.

"Son expérience, couplée à une connaissance approfondie du secteur de la logistique postale et du commerce en ligne, le qualifient tout particulièrement pour diriger le groupe bpost et pour piloter la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise, comme il l'a prouvé au cours des derniers mois en tant que CEO ad interim", estime Mme Hanard. "Une collaboration étroite avec le Conseil d'Administration, ainsi qu'un dialogue social constructif, restent de la plus haute importance dans ce processus."