Le chiffre: 20.000

Dans un pays qui peine à convaincre les hésitants et réticents à la vaccination, les annonces d’Emmanuel Macron ont provoqué un raz-de-marée. Selon Doctolib, une plateforme de prise de rendez-vous médicaux, 20.000 rendez-vous étaient pris toutes les minutes dès la fin de l’allocution présidentielle. Plus tôt dans la journée, Doctolib avait annoncé que 212.000 personnes avaient pris rendez-vous pour une première injection ce week-end, déjà « un record » depuis un mois et « jusqu’à 40 % de plus que les weekends précédents ».

P. Hn avec AFP