Macron contourne l’obligation vaccinale en rendant le vaccin incontournable

Vaccination obligatoire pour les soignants, extension du pass sanitaire à l’horeca ou aux lieux de loisirs, le chef d’Etat français frappe fort face à la progression du variant delta. Avec une nouvelle stratégie : faire porter les restrictions sur les non vaccinés.

Emmanuel Macron a sorti ce lundi soir ce qu’il a baptisé son « atout maître » : la vaccination. Lors d’une allocution télévisée, le Président français a franchi un premier cap en rendant incontournable la vaccination pour les Français. Un savant mélange d’obligations et d’obstacles afin de convaincre indécis et récalcitrants à se faire injecter le sérum protégeant contre le virus. Des infections qui montent et la percée du variant delta – en France comme partout en Europe – transforme l’été de la liberté en un « été de la mobilisation pour la vaccination ». Le « seul chemin vers le retour à la vie normale », a martelé le chef d’Etat.