Coronavirus : nouvelles restrictions anti-covid en Catalogne et à Valence

Les touristiques régions espagnoles de Catalogne et de Valence ont pris de nouvelles mesures lundi pour limiter la vie nocturne afin de freiner la transmission du Covid-19 en hausse dans tout le pays.

L’exécutif de la région catalane (nord-est) a décidé de fermer toutes les activités nocturnes à 00h30 et de limiter les réunions à 10 personnes dans les espaces publics et privés. «Les données sont plus qu’inquiétantes, elles sont franchement très très mauvaises», a justifié le responsable de l’autorité sanitaire catalane, Josep Maria Argimon, lors d’une conférence de presse à Barcelone.

À l’instar de la Catalogne, c’est toute l’Espagne qui reste confrontée à une hausse «rapide» et «importante» de l’incidence du virus depuis plusieurs semaines, avec 368 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours, a évalué lundi l’épidémiologiste en chef du gouvernement central, Fernando Simon.

Cette vague de cas est portée par une «augmentation énorme» chez les moins de 30 ans, encore très peu vaccinés, avec 792 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours chez les 20-29 ans, a-t-il souligné.