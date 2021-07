Hellofresh reprend une entreprise australienne

Avec cet accord, Hellofresh, qui est déjà présent sur le marché australien, profite de l'essor du marché des plats cuisinés en Australie. Hellofresh paiera 0,93 dollar australien par action en numéraire, soit une prime de 82%. La direction de Youfoodz soutient la reprise.

L'an dernier, Hellofresh avait racheté son concurrent américain Factor75. Les États-Unis représentent le plus gros marché pour l'entreprise de kits repas. Celle-ci est présente dans près de 15 pays, dont la Belgique. En 2020, elle a livré plus de 600 millions de boîtes, portée par la pandémie, et a enregistré un chiffre d'affaires de 3,75 milliards d'euros.