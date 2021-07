Le Standard renouvelle son partenariat avec VOO

Le Standard de Liège a annoncé ce mardi avoir renouvelre son partenariat avec VOO, partenaire officiel des Rouches depuis 1999. Le logo de l’opérateur s'affichera pour encore plusieurs saisons sur le maillot liégeois.

« VOO n’est pas seulement notre partenaire principal, c’est également le plus fidèle depuis plus de 20 ans », a commenté Alexandre Grosjean, le CEO du Standard. « C’est donc une immense fierté de prolonger une nouvelle fois cette belle histoire d’amour et de respect mutuel entre 2 entités qui partagent les mêmes valeurs ainsi que l’envie permanente d’offrir à leurs abonnés une expérience unique et incomparable ! »