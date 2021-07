David Goffin: «J’espère terminer la saison en force, comme en 2017»

Pile un mois après sa glissade malencontreuse sur le gazon de Halle, et sa blessure à la cheville droite (oui, la même qui avait déjà souffert de sa terrible chute dans les bâches de Roland-Garrros en 2017), David Goffin a donc officialisé ce mardi matin, ce qu’on craignait depuis : il ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo. Le timing de revalidation et de préparation était bien trop juste. Un nouveau forfait, après ceux de Madrid (ischios) et de Wimbledon, qui vient encore assombrir une moitié de saison 2021 à oublier ou presque (il a tout de même enlevé le 5e titre de sa carrière en mars à Montpellier). Reste quatre mois pour rebondir, à commencer par la tournée américaine dès le 15 août qui devient le nouvel objectif de relance de celui qui est désormais le 20e joueur mondial.