Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repasse dans le rouge après une petite hausse

AB InBev (57,91) et KBC (65,64) pesaient sur la tendance en reculant de 1,1 et 0,4%, Ageas (47,03) s'appréciant de 0,1%. Proximus (16,49) était en tête des baisses avec un recul de 1,6%, Telenet (32,02) cédant 0,2% tandis que Orange Belgium (19,10) et Bpost (10,62) perdaient par ailleurs 0,7 et 1,8%. Solvay (110,60) valait 0,6% de plus que la veille alors que UCB (91,14) reculait de 0,3%, arGEN-X (262,40) et Galapagos (57,80) de 0,2 et 0,7%. Aperam (46,46) reperdait 0,7% contrairement à Umicore (52,62), positive de 0,9%.

D'Ieteren (140,20) se mettait par ailleurs en évidence par un bond de 27,7% suite à la valorisation de Belron. Deceuninck (3,40) ajoutait 3,3% à ses gains antérieurs, Kinepolis (46,24) remontant de 1% alors que Exmar (4,03) et Hamon (1,10) perdaient 2,6 et 1,8%, Jensen (29,60) étant négative de 2%. Acacia Pharma (2,30) et IBA (16,58) s'appréciaient enfin de 1,3 et 1,1%, à l'inverse de Bone Therapeutics (2,55) et Nyxoah (28,30) qui reperdaient 2,1 et 1,2%.