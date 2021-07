Grève des sans-papiers: patrons et syndicats veulent leur donner accès aux métiers en pénurie

Lundi, le PS a appelé le gouvernement fédéral à trouver une solution provisoire par l’octroi de visas de court séjour, ce qui permettrait d’ouvrir un espace de négociation et de dialogue.

Des organisations patronales et syndicales ont demandé mardi, dans une opinion publiée par La Libre, que les personnes sans papiers aient accès au permis « unique », afin qu’elles puissent entrer dans une procédure pour travailler dans des métiers en pénurie, et ce depuis la Belgique.

« De nombreux sans-papiers travaillent dans des métiers en pénurie et la migration pour travailler dans des métiers en pénurie en Belgique est effectivement une filière existante », font valoir les signataires, parmi lesquels des dirigeants de l’Union wallonne des Entreprises (UWE), de BECI (fédération patronale bruxelloise), des syndicats CSC (chrétien) et FGTB (socialiste), ou encore de l’Union des classes moyennes (UCM) et de Sodexo.

Depuis 50 jours, quelque 450 personnes mènent une grève de la faim sur les sites de l’ULB, de la VUB ainsi que dans l’église du Béguinage à Bruxelles.