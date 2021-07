Tour de France: l’Autrichien Patrick Konrad remporte en solo la 16e étape (vidéo)

La 16e étape du Tour de France entre Pas de la Case et Saint-Gaudens (169 km) était réservée aux baroudeurs pour la deuxième des quatre étapes dans les Pyrénées. Cette fois, c’est un Autrichien qui l’a emporté. Et en solitaire…

Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) a remporté la 16e étape du Tour de France entre Pas de la Case et Saint-Gaudens mardi au terme de 169 km de course. L’Autrichien s’est imposé en solitaire avec 42 secondes d’avance sur l’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) et l’Australien Michael Matthews (BikeExchange). Arrivé 14 minutes après Konrad, Tadej Pogacar (UAE Emirates) conserve son maillot jaune de leader.

Après les abandons de Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) et Amund Grondahl Jansen (BikeExchange), ils n’étaient plus que 145 coureurs à prendre le départ à Pas de la Case en Andorre.

Dès les premiers mètres, Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) était le premier à lancer les hostilités et partait seul. Derrière, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et Casper Pedersen (DSM) tentaient de partir en contre sans succès et Asgreen conservait 1 : 30 d’avance sur le peloton.