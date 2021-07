Les films cultes qui ont marqué Cannes : «C’est arrivé près de chez vous» de Rémy Belvaux

Quand tu immerges un corps dans l’eau, il se gonfle d’air et a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu’il coule. Tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes… Il y a un barème quand tu lestes un corps, c’est-à-dire un homme moyen c’est trois fois son poids. Sinon ça change. Pour les enfants ou pour les nains, ça change. Un enfant – c’est plus léger un enfant – c’est quatre fois son poids. Pour les nains, c’est une fois son poids. C’est plus lourd, les os sont plus lourds. Chez une vieille femme par exemple, ou un vieil homme, c’est cinq fois le poids. Les os sont poreux déjà… » Ou « Un petit quidam, ça ne fait pas de vague… Tu tues une baleine, t’auras les écolos, t’auras Greenpeace, t’auras le commandant Cousteau sur le dos ! Mais décime un banc de sardines, j’aime autant te dire qu’on t’aidera à les mettre en boîte ! » Ou encore « Je n’ai pas peur des gros mais je n’aime pas ce qui fait des vagues. Alors je préfère travailler petit et que ça rapporte beaucoup ! »