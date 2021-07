«Donner aux sans-papiers l’accès aux métiers en pénurie»

Depuis plus d’un mois, 470 personnes sans documents officiels font une grève de la faim à Bruxelles, au Béguinage, à la VUB et à l’ULB. Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, ne veut pas répondre à leur demande de critères de régularisation clairs et transparents. Ce n’est pas possible, dit-il, car cela reviendrait à ouvrir de nouvelles voies de migration. Cependant, de nombreux sans-papiers travaillent dans des métiers en pénurie et la migration pour travailler dans des métiers en pénurie en Belgique est effectivement une filière existante.

Les employeurs de Bruxelles, mais aussi de Flandre et de Wallonie, recherchent désormais désespérément des électriciens, des plombiers, des boulangers, des bouchers, des tailleurs de pierre, des chauffeurs de camion, des infirmières, etc. La crise coronaire a ajouté des pénuries aiguës à des secteurs qui étaient déjà confrontés à des pénuries structurelles de main-d’œuvre. La procédure du permis « unique », version améliorée de l’ancienne carte de travail B, permet de répondre à ces besoins. Il vise à permettre aux employeurs de recruter des personnes à l’étranger (y compris dans des pays tiers comme le Maroc, la Tunisie et l’Algérie) et de les faire venir en Belgique pour exercer ces professions.