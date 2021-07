La CNE dépose un préavis de grève dans les hôpitaux pour le 13 septembre

La journée de grève du 17 juin, menée en front commun par la CNE, les syndicats socialiste SETCa et libéral CGSLB pour dénoncer la pression subie par le personnel de soins de santé après plus d'un an de pandémie de coronavirus, "n'a manifestement pas suffi", dénonce la CNE. "La commission paritaire tenue ce 12 juillet, qui devait être l'occasion de signer cinq conventions collectives de travail (CCT), s'est conclue par un fiasco total : en refusant de signer la CCT qui encadre la constitution des réseaux hospitaliers, les fédérations d'employeurs bloquent la signature de l'ensemble du 'paquet'" négocié, soit les cinq CCT.