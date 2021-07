Les hôpitaux belges plaident pour la vaccination obligatoire du personnel soignant

Actuellement, les chiffres de Sciensano indiquent que l’objectif lié au taux de vaccination et fixé à 70 % de la population est loin d’être atteint en Belgique.

Au lendemain de l’allocution d’Emmanuel Macron en France rendant la vaccination incontournable pour les Français, tous les hôpitaux et une majorité des centres de soins résidentiels en Belgique prônent une vaccination obligatoire du personnel soignant, a indiqué De Morgen ce mardi. Ils souhaitent que le Comité de concertation aborde le sujet ce vendredi.

Actuellement, les chiffres de Sciensano indiquent que l’objectif lié au taux de vaccination et fixé à 70 % de la population est loin d’être atteint en Belgique et dans l’ensemble des secteurs d’activités. De plus, le variant delta gagne du terrain dans notre pays. Pour le secteur des soins santé, le gouvernement doit intervenir, rapporte De Morgen.