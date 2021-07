Un appartement neuf pour 247.500 euros à découvrir en région liégeoise (photos)

Baptisé « Le Verger du Bay Bonnet », ce projet neuf mêle appartements et maisons à proximité immédiate des très nombreuses facilités de Fléron. Les habitations profitent néanmoins d’un cadre verdoyant à l’arrière et d’espaces extérieurs privatifs (jardins ou terrasses). Le projet se caractérise aussi par son aspect énergétique poussé, notamment via une chaufferie alimentée par la biomasse ou encore un système collectif de valorisation des eaux de pluie. Focus sur un rez-de-chaussée adapté aux personnes à mobilité réduite et équipé de deux chambres.

