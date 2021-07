L’incroyable challenge réalisé par des coureurs du Tour de France: un concours de wheeling en pleine ascension (vidéo)

Bas Tietema. Ce nom ne vous dit rien ? Il s’agit d’un Youtoubeur néerlandais qui fait parler de lui depuis quelques jours. Et pour cause, il a lancé un défi étonnant aux coureurs du Tour de France.

Le challenge en question : un concours de wheeling dans la dernière ascension de l’étape de dimanche, à savoir le Col de Beixalis (6,4 km à 8,5 %). Tout était prêt car une ligne de départ avait été tracée. Il fallait ensuite réaliser cet exercice en pleine course sur la plus longue distance possible.

L’an dernier, le Belge Oliver Naesen avait parcouru 28 mètres sur une roue. Cette année, Wout van Aert a tenté le coup. Résultat ? Un wheeling de 20 centimètres !

Simon Geschke, Mike Teunissen, Lukas Pöstlberger et Oliver Naesen ont ensuite essayé. Et le Belge a de nouveau parcouru 12 mètres sur une roue. Insuffisant toutefois pour battre l’Allemand Max Walscheid : 174 mètres !