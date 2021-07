Savoie Mont Blanc, une destination toujours plus prisée

Cet été, beaucoup de Belges partiront en France, et un nombre toujours plus grand d’entre eux choisiront la montagne. C’est que la pandémie est passée par là…

Selon Savoie Mont Blanc, 33 % des Belges qui partiront à l’étranger passeront leur été en France, dont 10 % à la montagne. Cette vaste zone de la montagne française, qui regroupe pas moins de douze stations, quatre grands lacs (Léman, Annecy, Aiguebelette et Bourget), un Parc national (Vanoise) et deux Parcs régionaux (Bauges et Chartreuse), reçoit donc cette année, encore plus que les années précédentes, davantage de compatriotes qui ont choisi le grand air plutôt que la plage.

C’est le résultat d’une stratégie de communication et de marketing qui a été mise en place, notamment pour s’adapter à la pandémie, dont on n’a pas fini de mesurer les effets sur le secteur du tourisme et aux conséquences qu’elle a eues sur le choix des vacanciers.