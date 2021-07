Le marché boursier se stabilise au premier semestre, les petits investisseurs toujours là

Malgré une stabilisation de la Bourse de Bruxelles au premier semestre après une année corona 2020 exceptionnelle, les investisseurs privés lui sont restés fidèles, ressort-il mardi de la présentation des résultats semestriels d'Euronext Bruxelles. Les investisseurs particuliers détenaient ainsi une part de marché de 3,75% par rapport à l'ensemble du marché boursier bruxellois, contre 4,43% entre janvier et juin de l'an dernier et 2,87% en 2019.

L'année 2020 a été exceptionnelle pour les marchés boursiers, en raison d'une forte volatilité. "L'année dernière, le record absolu du nombre de transactions sur Euronext Bruxelles avait été battu, maintenant nous sommes revenus à des valeurs normales", a analysé mardi le CEO de l'opérateur boursier Vincent Van Dessel.

La part des investisseurs particuliers avait également fortement progressé en 2020, avec des pics très importants en mars, avril et juin. S'il n'y a pas de tels pics cette année, le nombre de petits investisseurs reste toutefois élevé. "Nous constatons que le particulier est de toute façon beaucoup plus actif qu'avant la crise", note Vincent Van Dessel. Le nombre de transactions (1.085.898) dont ce type d'investisseur est à l'origine reste également supérieur à 2019 (855.671) et inférieur à 2020 (1.521.388), mais cela "doit évidemment être contextualisé dans la diminution de la volatilité et des volumes."