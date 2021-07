Lancement à Bruxelles de la campagne de la FGTB pour revoir la loi sur la norme salariale

A l'issue de leurs discours, Thierry Bodson et Miranda Ulens, respectivement président et secrétaire générale de la FGTB, ont remis des "prix de l'indécence" à trois acteurs représentant les trois entreprises belges qui versent les plus gros dividendes en 2021, calculés sur la base des bénéfices de 2020. Il s'agit de KBC (1,02 milliard d'euros de dividendes), d'AB InBev (1,01 milliard) et d'Ahold Delhaize (991 millions).

Les trois hommes en costume montés sur des échasses ont toisé les militants en leur jetant quelques faux billets. Ces derniers arboraient sur des pancartes et banderoles des messages comme "La loi sur la marge salariale écrase nos salaires", "A quand la révision de la loi de 96 ?" et "Moins de dividendes, plus de salaires".