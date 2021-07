Avignon entre guerres et lamentations

Tandis que les festivaliers s’inquiètent des nouvelles mesures sanitaires à partir du 21 juillet, les spectacles continuent à faire le plein avec notamment « Lamenta » et « Y aller voir de plus près ».

Alors, tu l’as toi, ton pass ? La question était sur toutes les lèvres mardi matin à Avignon, au lendemain de l’allocution télévisée du président Macron. Dès le 21 juillet, en effet, il faudra être muni d’un pass sanitaire en règle pour accéder à un spectacle rassemblant plus de 50 personnes. Pas gagné quand on connaît le taux de vaccination relativement faible en France. Et on imagine mal les festivaliers aller se faire tester deux jours à l’avance pour avoir accès à une représentation.