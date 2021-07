Dom et Letty tentent de mener une vie normale avec le petit Brian, mais tel n’est manifestement pas le destin des Toretto. Le père, mort dans un accident de course, a en fait laissé deux fils derrière lui. Et voilà donc que réapparaît Jakob, aussi doué au volant qu’à la tête d’un commando d’espions et de tueurs, écumant Londres, Tokyo, Édimbourg, Tbilissi, attaquant un bunker secret pour le compte d’un riche commanditaire…