Fanny Liatard et Jérémy Trouilh: «Nous voulions rendre hommage aux habitants de Gagarine»

entretien

C’est un duo à l’expérience riche et variée qui est à l’œuvre pour Gagarine, un premier long-métrage bourré de bonnes intentions. Formés ensemble à Science po, Fanny Liatard et Jérémy Trouilh accèdent au cinéma plus tard par les voyages, et des rencontres. Après Science po, Jérémy voyage en Inde, puis en Amérique du Sud, avant de postuler au Master de réalisation de documentaire de création de Lussas en Ardèche. Fanny, elle, part au Liban, puis travaille à Marseille sur des projets artistiques en lien avec les transformations urbaines des quartiers. Les deux complices se retrouvent ensuite à Paris avec une envie commune : écrire et réaliser des films de fiction.