Avec «Falling», Viggo Mortensen se mue en réalisateur

entretien

C’est un homme passionné et humble que le temps et le succès ne semblent pas avoir changé. À 62 ans, Viggo Mortensen, acteur à la carrure internationale, accomplit un rêve de longue date : passer derrière la caméra. Résultat : Falling, un film intime qui explore la relation complexe d’un père et de son fils, à coups de flash-back et de souvenirs personnels. Un projet de cœur, dont Mortensen a aussi assuré la production, composé la musique et signé le scénario (il a commencé à l’écrire en 2015, dans l’avion qui le ramenait chez lui après avoir assisté aux funérailles de sa mère).