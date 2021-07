Plein la vue dans la rue

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. Tout l’été, on danse à Bruxelles, La Louvière, Liège, Mons et Namur.

Fin septembre, le Detours Festival, douzième édition de cet événement international d’arts urbains, à la frontière entre le hip-hop et la danse contemporaine, se posera dans divers lieux bruxellois. En guise d’amuse-bouche, depuis 2015, les Detours Cyphers (ces cercles où on se jette au centre en freestyle) préparent le terrain tous les mercredis de juillet, août et septembre dans le centre-ville de Bruxelles. Bonne nouvelle : ils s’exportent aussi en Wallonie, à Liège, Namur, Mons et La Louvière.

Les Detours Cyphers, ce sont des « battles » de danse de rue dont le but n’est pas uniquement de célébrer son amour pour le hip-hop mais aussi de se rassembler « autour de valeurs positives ». Les disciplines artistiques se croisent et donnent lieu à des performances uniques et imprévues. Pas de réservation préalable, on s’inscrit le jour J.