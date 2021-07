Hélène Carrère d’Encausse, la «tsarine» qui veille sur la rigueur de l’Académie française

Le bureau d’Hélène Carrère d’Encausse est petit et modeste, du moins si on le compare au faste et à la solennité du bâtiment, le majestueux Institut de France à Paris, avec sa majestueuse coupole qui abrite les têtes pensantes françaises. Le titre de l’occupante du bureau est lui aussi majestueux, et grammaticalement surprenant : secrétaire perpétuel de l’Académie française. Perpétuel : qui dure pour toujours. Et non pas la secrétaire perpétuelle, mais le secrétaire perpétuel, bien qu’elle soit la première femme à occuper ce poste, le plus prestigieux, voire le plus influent, des lettres françaises.