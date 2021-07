Roger Federer renonce aux Jeux olympiques de Tokyo

Roger Federer a annoncé mardi son forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août). Le Suisse, 9e joueur du monde, et qui fêtera ses 40 ans le 8 août précisément, a expliqué avoir été touché au genou durant Wimbledon.

« Durant ma saison sur gazon, j’ai malheureusement connu une rechute avec mon genou et je dois accepter que je dois déclarer forfait pour Tokyo », a expliqué le Bâlois sur son compte Twitter. « Je suis immensément déçu, cela a toujours été un honneur et un grand moment de ma carrière chaque fois que j’ai représenté la Suisse. J’ai déjà entamé ma rééducation dans l’espoir de pouvoir revenir sur le circuit plus tard cet été. »