«Ça n’arrête pas»: plusieurs centres de vaccination de Paris pris d’assaut après les annonces de Macron

Malgré la pluie, plusieurs dizaines de personnes, la majorité accourue en réaction aux annonces du président, convergent de manière continue devant l’entrée de la porte G du Stade de France, situé en Seine-Saint-Denis, le département au taux de vaccination le plus faible de l’Ile de France.

C’est la folie » : au lendemain des annonces d’Emmanuel Macron sur l’extension du pass sanitaire, les candidats au vaccin se sont pressés mardi dans les centres de vaccination du nord-est de la région parisienne, pour continuer à « vivre normalement ».

« On n’a pas le choix » s’amuse Roumba Konate, venue au centre de vaccination du Stade de France à Saint-Denis, pour sa première injection. « Si on n’a pas la vaccination, on sera bouclé chez nous », explique-t-elle devant l’entrée du stade.

« Un peu réticente » au vaccin, cette employée de 40 ans a profité de sa pause déjeuner pour venir. « Je suis allée sur Doctolib juste après l’annonce, ils nous ont mis la pression. Soit tu le fais, soit tu ne fais plus rien », résume-t-elle avec ironie.