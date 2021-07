Tour de France: Patrick Konrad «fier» après sa 1re victoire sur «la plus belle course du monde»

Après deux titres de champion d’Autriche en 2019 et 2021, Patrick Konrad a signé la première victoire de sa carrière sur le circuit WorldTour en remportant la 16e étape du Tour de France mardi. « Je n’ai pas les mots », a réagi le coureur de Bora-hansgrohe au micro de l’organisation.

« Je suis fier d’avoir décroché ma première victoire sur la plus belle course du monde », a ajouté Konrad. « Je dédie cette victoire à mes proches et l’équipe qui m’a toujours fait confiance. Cette victoire est tombée au bon moment et c’est la plus belle de ma carrière. »

Membre de l’échappée lors des victoires en solitaire de Matej Mohoric lors de la 7e étape et de Bauke Mollema lors de la 14e étape, où il avait terminé 2e, l’Autrichien ne voulait pas laisser passer sa chance.