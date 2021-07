A la Citadelle de Namur, mettez-vous au (Pré)vert!

Avec « Jacques », Nicolas Buysse et Greg Houben vous immergent dans la poésie de Prévert. Grâce à un casque audio, son univers tendre et contestataire vous glisse onctueusement dans l’oreille.

I l faudra un jour se pencher sur le phénomène. Quand nous aurons un peu plus de recul, il faudra tenter de comprendre pourquoi la recrudescence de la poésie a coïncidé, chez nous, avec les différentes vagues de covid. Est-ce le confinement, propice à l’introspection ? Est-ce le besoin de mettre du sens, du lyrisme ou de la rage dans un quotidien aplati par la pandémie ? Quelles qu’en soient les raisons, on ne compte plus les parutions, opérations, naissances de nouveaux artistes et création d’émissions qui ont remis les poètes et poétesses au goût du jour.