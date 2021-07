La saga du mouton débarque à Avignon, avec le FC Bergman

Dans les spectacles de ce collectif flamand, les images en disent bien plus long que les mots et, cette fois encore, dès les premières secondes, on oublie tout du monde extérieur.

Sur le plateau, perdu dans la brume, un troupeau de moutons se déplace lentement, hésitant sur la marche à suivre. L’image est saisissante, irréelle. Ce sont bien de vrais moutons qui occupent ainsi le plateau d’un théâtre au cœur de la ville. Ils sont une quinzaine mais l’un d’eux semble légèrement différent. D’abord étendu sur le sol, il se lève maladroitement, tente de se dresser sur ses pattes arrière, finit par y parvenir et commence à marcher plus ou moins comme les humains. En voici d’ailleurs qui le croisent, marchant comme lui et engendrant une étrange chorégraphie…