«The Crown» et «The Mandalorian» en tête de la course aux Emmy Awards avec 24 nominations

Les séries « The Crown » de Netflix, qui retrace de façon romancée la saga de la famille royale britannique, et « The Mandalorian » de Disney+, dérivée de l’univers « Star Wars », sont arrivées en tête de la course des prestigieuses récompenses de la télévision américaine, les Emmy Awards mardi, avec 24 nominations.

Les deux productions ont dominé la catégorie phare de la série dramatique, quand les super-héros Marvel de « Wandavision » menaient la danse pour la meilleure série limitée.

La dystopique « La Servante écarlate » (21 nominations) et la première saison de la comédie « Ted Lasso » (20 nominations) sont aussi en pôle position pour la 73e édition des Emmy Awards, l’équivalent des Oscars pour la télévision.