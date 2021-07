Vaccination: les Français étaient à la traîne

L’intervention télévisée du président Emmanuel Macron annonçant l’entrée en vigueur prochaine du pass sanitaire pour accéder à de nombreux lieux publics a poussé des centaines de milliers de ses concitoyens à prendre rendez-vous pour recevoir une première injection du vaccin contre le covid. A ce jour, seuls 66 % des Français de plus de 18 ans ont reçu au moins une première dose et 51 % sont entièrement vaccinés ; par comparaison, ces taux sont respectivement de 82 et 53 % en Belgique.

En novembre dernier, le regretté Axel Kahn, ci-devant président de la Ligue contre le cancer, nous expliquait qu’il y avait, en France, une résistance « tout à fait organisée » à la vaccination. Et de citer l’exemple du papillomavirus : « Alors que l’Australie arrive à vacciner 80 % des petites filles et plus de 50 % des garçons, en France, on est à 20 % des petites filles et à 10-15 % des garçons », regrettait-il.