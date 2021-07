Ce premier film belge a été montré à La Semaine de la critique. Grosse émotion pour Emmanuel Marre et Julie Lecoustre, les deux réalisateurs. Et belle surprise.

C’est émouvant de naître sous les projecteurs de Cannes. D’autant plus dans un contexte complexe où la pandémie a redistribué les cartes à plusieurs reprises. On comprend que l’émotion ait submergé le duo Emmanuel Marre et Julie Lecoustre à la fin de la projection d’un film qu’ils ont porté à bout de bras, embarquant dans l’aventure Adèle Exarchopoulos, révélée du jour au lendemain à Cannes avec La vie d’Adèle, de Kéchiche, Palme d’or en 2013.