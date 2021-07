Comité de concertation: voici ce qui est prévu pour vendredi

Les discussions sont déjà en cours, et il apparaît que, vu le contexte, on ne se dirige pas vers de nouveaux assouplissements.

Le Comité de concertation, l’organe qui réunit les différents niveaux de pouvoir pour la gestion de la crise sanitaire, se réunit ce vendredi dans un contexte de hausse des contaminations. Les discussions sont déjà en cours, et il apparaît que, vu le contexte, on ne se dirige pas vers de nouveaux assouplissements. Sauf aggravation soudaine de la situation, le Comité devrait en revanche confirmer les mesures qui étaient attendues pour les mois d’août et septembre, relatives aux événements intérieurs, extérieurs, aux cultes, aux camps de jeunesse, les foires commerciales et les marchés. Les jauges devraient être revues à la hausse pour août. Pour septembre, elles doivent encore être déterminées.