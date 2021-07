Avec la science-fiction, l’armée française regarde les menaces du futur

Un lieu à la mode, le Trianon à Paris, des faisceaux de lumière rouge et des images de synthèse pour l’ambiance, un concert et un tchat sur Twitch… Mercredi, la « Red Team », le groupe d’auteurs de science-fiction qui mettent leur imagination au service du ministère des Armées, a présenté ses derniers scénarios. En se projetant dans les années 2040, la Red Team a pour ambition de bousculer les certitudes stratégiques et tactiques actuelles.

Après avoir exploré les thèmes de la piraterie et des espaces amphibies l’année dernière, la Red Team s’est penchée cette année sur deux autres concepts : la « ruse » et « l’asymétrie massive », a expliqué l’auteur Nicolas Minvielle, qui coordonne les réflexions.