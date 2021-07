Tour de France: 6 coureurs en tête dans l’étape reine (direct)

La 17e étape du Tour de France entre Muret et Saint-Lary-Soulan mercredi se divise en deux parties, d’abord plate sur les 115 premiers kilomètres puis montagneuse, avec le Col de Peyresourde, le Col de Val Louron-Azet avant une arrivée au sommet du col du Portet, en conclusion des 178,4 kilomètres de course.

Les 115 premiers kilomètres de plat, après le départ de Muret, traversent le piémont pyrénéen jusqu’à Bagnères-de-Luchon. S’enchaînent alors deux cols de première catégorie, l’ancestral Peyresourde (13,2 km à 7 %) puis le plus récent Val Louron-Azet (7,4 km à 8,3 %), sans aucun répit dans la vallée, et la montée finale au-dessus de la petite cité de Saint-Lary-Soulan dans la vallée d’Aure (Hautes-Pyrénées).

« Le Portet et ses 2.215 mètres d’altitude, c’est la montée la plus dure des Pyrénées », estime le directeur de course Thierry Gouvenou à propos de ce col découvert en 2018.