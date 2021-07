Le syndrome pieds-mains-bouche en pleine recrudescence chez les tout-petits

Si vous êtes les heureux parents d’enfants en bas âge, le syndrome pieds-mains-bouche ne doit certainement pas vous être inconnu. Et pour cause, la confirmation en crèche ou à l’école d’un cas de cette maladie entraîne la mise à l’écart immédiate de l’enfant concerné, et met généralement les parents du reste de la collectivité en alerte. Derrière ce nom, qui a le mérite pour une fois de ne pas être savant, se cache une infection virale qui atteint tout simplement les zones préférentielles que sont les pieds, les mains et la bouche. « Elle peut être provoquée par plusieurs virus de la famille des entérovirus, le plus souvent de type coxsackie. Cette maladie se manifeste par une association de symptômes, à commencer par une éruption cutanée, parfois vésiculeuse comme pour la varicelle, en forme de gants et de chaussettes au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds, mais aussi sur le contour et à l’intérieur de la bouche », précise le Dr Marie Hoyoux, pédiatre au CHU de Liège sur le site du CHR de la Citadelle.