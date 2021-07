Une société de transport lituanienne prise en flagrant délit de dumping social

A Henri-Chapelle, dans la commune de Welkenraedt (province de Liège), les policiers ont découvert cinq chauffeurs biélorusses totalement désemparés.

"Leurs véhicules, dans un état lamentable, collectionnaient les infractions : pneus usés jusqu'à la corde, système AD Blue défectueux, problèmes au tachygraphe, etc. Quant aux malheureux chauffeurs, dont l'un d'entre eux vient de faire une crise cardiaque, ils étaient exploités de manière éhontée : ils n'avaient plus été payés depuis des mois, étaient sans le sou et travaillaient sans arrêt depuis 9 semaines en totale infraction avec les législations européennes sur le transport routier et le travail", détaille le syndicat chrétien.

La société responsable, UAB Kareda, n'a toujours pas répondu aux demandes des différents organismes de contrôle belge, que ce soit pour se mettre en ordre au niveau des véhicules ou des conditions de travail des chauffeurs, indique la CSC. Leur principal commanditaire, la société autrichienne LKW Walter, a également été sommée de prendre ses responsabilités.