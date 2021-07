«Tant que la Belgique n’est pas scindée, cela reste la Côte belge»

Entretien

Stefaan Gheysen est le directeur général de Westtoer, l’office du tourisme de Flandre occidentale.

L’aménagement de la Côte belge depuis le XIXe siècle a fait beaucoup d’heureux. Mais la Côte a aussi ses détracteurs qui lui reprochent sa bétonisation. Qu’avez-vous à leur dire ?

Avec le « Duinendecreet » de 1993, le gouvernement flamand a décidé de protéger tout le milieu dunaire. Cet espace n’est plus abandonné aux projets immobiliers. Et je ne crois pas qu’il faille investir pour l’instant pour loger plus de monde.