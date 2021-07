Biélorussie: témoignages glaçants d’une dictature ordinaire

Lendemain de révolution en Biélorussie. Ils s’appellent Anton, Viktor, Vladimir et Rita. Et ils racontent leur quotidien faits de pressions, de menaces même pas dissimulées, de peur. La vie de ceux qui ne soutiennent pas le président Loukachenko.

Anton n’a pas l’espoir qu’un changement intervienne bientôt. Pourquoi le régime chuterait-il ?

« Il n’y a pas d’élections. Il n’y a pas de révolution. J’ai l’impression que tout le pays est revenu à son état d’avant août 2020. Les gens paient leurs impôts et vont au travail, parce qu’ils ont peur. Tout le monde sait qu’en détention, c’est l’horreur : tortures, viols, passages à tabac. Dans les rues de Minsk, il ne reste rien de la révolution. A part peut-être la peur dans les yeux des gens ou des bouts de conversations étouffées dans les parcs, dans les magasins ou à la table des cafés : “Tu sais qu’ils ont arrêté untel ? Et la fille de ma belle-sœur passe en procès la semaine prochaine. Mes voisins, ça fait longtemps qu’ils sont partis.” A voix basse. Moi aussi. A cause des tortures, de la répression dirigée contre ta famille.