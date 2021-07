Promenades bruxelloises: découvrir la capitale et ses environs en quelques coups de pédales

Avez-vous déjà vu le plus long comptoir du monde ? Et l’église qu’a reproduite Brueghel dans une de ses toiles ? Ou bien les œuvres d’art de Folon ? Ils ont tous une chose en commun : ils ne sont qu’à quelques coups de pédale de la capitale. Bruxelles Mobilité vous propose de les découvrir cet été à travers ses promenades Bike for Brussels.

Aux mois de juillet et août, Bruxelles Mobilité propose chaque week-end deux nouveaux parcours cyclistes pour découvrir la capitale et sa périphérie. - Photo News.

Enfilez votre maillot de corps, remplissez votre gourde, sanglez votre casque : cet été, vous allez pédaler ! Aux mois de juillet et d’août, Bruxelles Mobilité propose chaque week-end deux nouveaux parcours cyclistes pour découvrir la capitale et sa périphérie. Au total, une dizaine de balades « Bike for Brussels », « En selle à Bruxelles », en français, téléchargeables sur le site bike.brussels et disponibles toutes les vacances pour pouvoir circuler quand vous voulez, à votre rythme, sur votre bicyclette.