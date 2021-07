Les films cultes qui ont marqué Cannes: «Playtime» de Jacques Tati

Comment ne pas craquer pour un film où les lampadaires prennent la forme d’un brin de muguet ? Jacques Tati n’a jamais maudit la modernité. Ce qui l’inquiétait, c’était de voir basculer ses contemporains dans une société aliénant son humanité par un consumérisme galopant, le tam-tam lénifiant de la voie consensuelle et la fausse transparence du transparent. Fabuleux électron libre, Tati n’était pas réactionnaire. Il fustigeait les absurdités et les excès de ce monde moderne. En filmant son époque et ses évolutions, il préfigurait des années à venir. Visionnaire, il était. Et il avait raison. Playtime, son film-somme à l’ambition folle, chef-d’œuvre absolu, en témoigne génialement.