Tricherie anti-pollution - Un tribunal néerlandais octroie réparations aux propriétaires de voitures truquées

Les personnes physiques et entreprises néerlandaises qui ont acheté des voitures diesel truquées au groupe Volkswagen ont droit à une indemnisation pour un total de plusieurs centaines de millions d'euros, a décidé mercredi un tribunal d'Amsterdam. Le groupe peut encore faire appel. Une action est toujours pendante en Belgique et Test Achats appelle une nouvelle fois Volkswagen à ne pas attendre la fin de la procédure judiciaire et à indemniser immédiatement les consommateurs belges.