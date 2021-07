Les films cultes qui ont marqué Cannes: «Thelma et Louise» de Ridley Scott

Osons ! Sautons dans une Ford Thunderbird verte décapotable 1966 et partons sans revenir en arrière. Pied au plancher, musique à fond. Quelque part entre l’Arkansas et l’Arizona. Avalons des kilomètres de bitume vers le Grand Canyon ou ailleurs, arrêtons-nous dans des motels d’autoroute, embarquons le beau cow-boy sur le bord de la route (craquant Brad Pitt à ses débuts). Aujourd’hui, c’est plutôt évident. En 1991, Thelma & Louise est un choc. Réalisé par Ridley Scott mais écrit par Callie Khouri et façonné par les propositions des deux actrices Geena Davis et Susan Sarandon, ce film est le premier road movie offrant le premier rôle à des femmes, deux ménagères ordinaires. Oui, ce sont elles les héroïnes, ce sont bien elles qui tiennent le volant, le flingue, la bouteille de whisky. Deux femmes en avance sur leur temps et qui vont devenir des icônes de la liberté.