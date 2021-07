Paquet climat-énergie de la Commission européenne - Essenscia salue les clarifications de la Commission sur ses objectifs climatiques

La fédération sectorielle belge de la chimique, des matières plastiques et des sciences de la vie, essenscia, a salué mercredi les "clarifications de l'Europe sur la manière dont elle entend atteindre ses objectifs climatiques ambitieux".

Elle pointe ceci dit trois conditions préalables "essentielles au cheminement vers la neutralité climatique", à savoir: un approvisionnement garanti en vecteurs énergétiques décarbonés à un coût abordable et en quantité suffisante; un soutien à l'innovation et aux investissements à la hauteur de la transition industrielle et enfin; des mesures de protection efficaces contre la concurrence déloyale provenant de régions qui ont moins d'ambition climatique pour leur industrie.

La fédération estime que la mise en œuvre et le financement de ces trois points posent encore question.

L'objectif principal du Green Deal (Pacte vert) de la Commission est de réduire les émissions de CO2 d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990, ce qui doit mettre l'Europe sur la voie de la neutralité climatique en 2050.