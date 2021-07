Namur, Liège, Luxembourg: plusieurs provinces activent le «plan catastrophe» suite aux inondations (vidéos)

La gouverneure faisant fonction de la province de Namur, Marie Muselle, a décidé mercredi d’activer la « phase provinciale de crise », qui consiste à assurer la coordination stratégique des services de secours et des autorités locale. Cette décision a été motivée par les fortes précipitations récentes.

Depuis hier soir, les services de la gouverneure assurent une coordination avec les pompiers et les communes du sud de la province pour l’évacuation de plusieurs camps scouts en raison des fortes précipitations. Rochefort, Couvin et Viroinval sont les plus touchées, plus de 50 camps ont été évacués sur ces trois communes et plus de 20 camps sur l’ensemble des autres entités.