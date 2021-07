Les films cultes qui ont marqué Cannes: «Les Temps modernes» de Charlie Chaplin

Si, aujourd’hui, on ne meurt plus de ne pas pouvoir travailler, le chef-d’œuvre de Chaplin, analyse cinglante du système économique capitaliste, reste d’une pertinence virulente.

Un couple, bras dessus bras dessous sur la route de leur destin, s’éloigne vers l’horizon avec, comme bagage, la conviction qu’il faut se battre durement pour réaliser ses rêves mais ne jamais désespérer. Les deux personnages qui ont connu l’enfer du vagabondage urbain unissent leur solitude dans une romance – l’amour comme rempart au malheur – pour affronter le monde. « The End » des Temps modernes. Charlot avec sa démarche en zigzag et ses poches trouées ne vieillit pas. Les injustices qu’il dénonçait avec une énergie fascinante à travers le rire, la provocation et la malice sont toujours là. Le travail à la chaîne et son aliénation, la standardisation, la répercussion du travail sur la santé des êtres, la modernité qui déshumanise, le jugement des travailleurs uniquement à travers leur rendement, le chômage, la pauvreté, une police hyper répressive…